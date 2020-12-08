Когда в Костанайской области снимут ограничение на свободное передвижение жителей после 23:00 часов?

В Костанае открываются термопарк и бассейны, а такси и автобусы смогут работать на час дольше обычного. Эти и ряд других послаблений ограничительных мер были приняты в минувшие выходные. Сегодня же Владимир Нечитайло рассказал о причинах решения снять санитарные посты по периметру городов и о том, когда люди смогут беспрепятственно выходить из дома независимо от времени суток, передает alau.kz

Санитарный пост на границе Костаная покинут. Дорога открыта, и бетонные блоки стоят в стороне. Такая картина для жителей «красной зоны» безусловно, большая радость, но означает ли это, что теперь въезд в областной центр открыт для всех желающих? Владимир Нечитайло говорит, что да. Вот только с оговоркой.

«Да, в настоящее время оно свободно. Но, тем не менее, у нас прописано осталось, что передвижение в город Костанай, Рудный ограничить за исключением категорий. То есть, не желательны передвижения простые, в гости, на какие-то юбилеи, ярмарки, покупки. Свободное передвижение без проверки на блокпостах по деловым необходимостям, деловым поездкам, командировкам,»- сказал главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло.

Сознательности в посещении Костаная и Рудного ждут от самих людей, так как проверять причину их поездки никто не будет. Пойти на такой серьезный шаг в регионе решили из-за спада заболеваемости «ковидом». Хотя данные и не позволяют говорить о кардинальном улучшении обстановки, тем не менее, снижение числа заболевших наблюдают. Отсюда и послабления.

«Увеличено время передвижения городского общественного транспорта и такси до 23:00. Также увеличено время передвижения населения до 23:00. То есть с 23:00 до 6 утра пока что остаются ограничения на передвижения»,- уточнил Владимир Нечитайло.

Эти ограничения тоже временны. Уже с 14 декабря жители региона смогут свободно перемещаться по населенному пункту вне зависимости от времени суток. Вот только такси и автобусы все также будут работать до 11 вечера, как и увеселительные заведения. Еще одно изменение, которое уже сегодня вступило в силу, — это возможность открыться санаториям, спортивным залам и детским секциям. Торговые дома получили продление рабочего дня до 9 вечера, а ТРЦ до 22:00. Также вновь открывается термопарк. Но его многие жители города называли крупной зоной массового скопления людей. А в то же время музеи и библиотеки региона продолжают оставаться закрытыми, хотя число посетителей там, на порядок меньше. В чем же причина открытия термопарка?

«Термопарк является одним из объектов оздоровительного плана. Там проводятся и водные процедуры, и банные, массажи и так далее. Кроме того у нас не закрывались бани. Они работали постоянно с ограничением по времени. Но это собственно банный комплекс. Большой банный комплекс»,- пояснил главный государственный санитарный врач Костанайской области.

Вместе с термопарком к работе возвращаются аквапарки и бассейны. Все они будут работать в ограниченном режиме и с соблюдением санитарных норм. Долго ли продлиться действие принятых послаблений, станет известно к концу недели. Тогда в зависимости от эпидемиологической ситуации санитарный врач области подготовит новое постановление, которое в очередной раз скорректирует жизнь жителей нашего региона.

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