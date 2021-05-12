Когда в Костанайской области заработают летние школы

В Казахстане откроются летние школы. Причиной тому стал дистанционный режим обучения, на который были вынуждены перейти учебные заведения страны. В результате часть школьников не смогла в полной мере освоить необходимый материал, передает alau.kz

В этом году школьники получат возможность скорректировать полученные ими за год знания. Причем сделать это они смогут уже по завершению официального учебного года. А все, потому что следом за последним звонком 25 мая прозвучит еще один, открывающий в регионе летние школы.

«В этом году для восполнения пробелов, допущенных в период пандемии и ограничительных мер, для повышения качества знаний обучающихся, министерством образования инициирована организация летних школ. Каждая школа будет самостоятельна в выборе программы и составлении плана для летней школы. То есть каждый учитель может выбрать темы, которые были сложные в течение учебного года для усвоения учащимися»,- рассказала Карлыга Исмурзина, руководитель отдела управления образования акимата Костанайской области.

Переучивать непонятый материал школьники будут по основным предметам. При этом на занятия смогут прийти не только отстающие, но и отличники. Все будет зависеть от желания самих учащихся посещать такую школу. Оценки за прохождение тем ставить обещают, но они никак не повлияют на уже имеющиеся четвертные и тем более годовые отметки. Самым важным для учеников должно стать понимание материала и восполнение пробелов в знаниях.

«Большой акцент будет делаться на классы 6, 7, 8, 10. То есть классы, которые все время были на дистанционном обучении. Естественно в начальных классах те дети, которые по желанию родителей тоже обучались дистанционно. Упор делается на них. Но, тем не менее, даже те школы, которые учились в штатном формате, тоже по желанию могут приходить в летние школы»,- сообщила Карлыга Исмурзина.

В управлении образования рассчитывают, что летние занятия будут проводить на базе всех школ региона, которых в Костанайской области насчитывается 489. Обучение в них будет организовано очно, но с учетом санитарных норм. А это значит, что наполняемость классов ограничат 25 школьниками, а правила о соблюдении дистанции и ношении масок сохранятся как и во время учебного года. Что касается преподавателей, то для них каких-либо дополнительных выплат за проведение занятий в летний период не предусмотрено.

«Никаких надбавок преподавателям не будет, потому что это в рамках той тарификации, по которой они работают. 56 дней, которые они будут отдыхать – они отдохнут, успеют. В летнее время им также оплачивается, как и оплачивалось во время учебного процесса. Те же и классное руководство, и проверка тетрадей. То есть все доплаты, которые им предназначены во время учебного процесса, они получают»,- уточнила руководитель отдела.

Летние школы начнут свою работу 26 мая и завершат к 19 июня. Для того, чтобы попасть на такие дополнительные занятия, родители школьников должны написать заявление о согласии на прием своих детей в летнюю школу и передать их классному руководителю. При желании в этом заявлении можно указать конкретные предметы, которые планируется посещать школьником, и по которым ему необходимо подтянуть свои знания. Но в управлении образования отметили, что посещение летних школ — дело добровольное. Всё зависит от желания родителей и их детей.

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