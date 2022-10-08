Когда в костанайской школе закончат ремонт?

Основная средняя школа № 13 была построена в 1975 году. За 47 лет здесь были только текущие ремонтные работы. По результатам технического обследования, которое было в 2020 году, утепление и инженерные коммуникации находились в неудовлетворительном состоянии.

А в мае 2022 года приступили к капитальному ремонту. Бюджетом на это было выделено — 552 миллиона тенге. Работы здесь все еще продолжаются, строители сейчас занимаются облицовкой здания. Большая часть ремонта уже завершена.

«Подрядчики обещают к концу октября закончить. На сегодняшний день идут работы, заканчивается фасад и также внутренние работы. Учащиеся нашей школы обучаются в 25 школе со второй смены. Для удобства учащихся организован подвоз детей автобусами. Как с обеда, так и вечером», — говорит директор школы №13 Гульнар Досаева.

По словам директора, дети за парты отремонтированной школы сядут уже во второй четверти. Пока делать наружные работы строителям позволяют погодные условия. Оценивая проведеные работы непрофессиональным взглядом, можно сказать что для завершения ремонта еще далеко, но, Гульнар

Досаева отмечает, что подрядчик обязуется уложиться в заявленный срок — а это конец октября. К слову, на втором этаже школы почти все завершили и уже техперсонал моет окна и пол.

«Практически ничего не изменилось в школе все остается также. Единственное, на территории школы появилось комбинированное волейбольное и футбольное поле. Новое, раньше его не было. У нас полностью материально-техническая база была заложена и поэтому и парты и мебель будет новое», — отметила директор школы.

В школе полностью заменили систему отопления, электропроводку, окна и полы. Поменяли и кровлю, теперь она вентелируемая. Гульнар Досаева отметила, что и в столовой будет новое оборудование. Вместимость школы — 480 учеников, сегодня числится чуть более 300 детей

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