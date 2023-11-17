Когда в селе Костанайского района достроят водовод?

В селе Московское Костанайского района до конца года обещают достроить водопровод. Ждут его местные жители уже с 2020 года.

Чтобы работа пошла быстрее, в селе был объявлен режим ЧС. Вот уже на протяжении трех лет в селе Московское Костанайского района не могут достроить водопровод. Сначала конкурс выиграла одна подрядная организация, но не успела завершить все в срок. Теперь за работу с 15 октября взялся другой подрядчик, и обещает завершить до конца декабря.

По плану водопровод должны были сдать в эксплуатацию еще год назад, потом сроки перенесли на на июль этого года, но и к этой дате подрядчик не справился. Дело в том, что выиграла тендер компания из ВКО, а в Костанае они наняли субподрядную организацию. Сначала работы шли неплохо: за сезон осваивалось по 200-250 млн тенге. Но из 270 млн тенге, предусмотренных на этот год, подрядчик освоил только 18.

«Мы ждем воду. На столько раз обещали, что закончат. Надеемся, что наконец-то проведут нам в поселок воду. Без воды конечно тяжело. Мы справляемся, но хочется, чтобы побыстрее это все завершилось. Видите из-за этого вот такая грязь у нас на улицах», — говорит житель Московского сельского округа Азат Миштари.

В начале октября, после коллективной жалобы от жителей сельского округа, руководство района приняло решение объявить ЧС техногенного характера. Это позволило определить нового подрядчика без проведения конкурсных процедур, что значительно сэкономило время.

«Сейчас осталось доделать в поселке водопроводные колодцы, где не хватает врезок и электролинии не полностью еще подключены. Электролинию надо доделывать, оборудование насосное полностью внутри подготовили», — говорит прораб подрядной организации Адильбай Кенжибаев.

Подрядчик обещает, что до полного окончания работ им необходим еще месяц. А пока жители села, в ожидании очередных обещанных сроков, испытывают неудобства. Здесь проводили землянные работы, асфальтированных улиц нет, и сейчас люди буквально утопают в грязи. По словам акима сельского округа, это временно, и за дороги возьмутся сразу после завершения строительства водопровода.

«Не смотря на погодные условия темпы очень хорошие. с 8 утра и до 8 вечера подрядная организация работает. Очень много работ за этот короткий промежуток времени было сделано. Эти темпы мы стараемся не сбавлять. Потому, что обещанное людям, нужно ввести. Стараемся над этим работать, но хотя есть и погодные коррективы, дожди как вы видите», — говорит аким Московского сельского округа Нурлан Кузайбин.

После заморозков, по словам Нурлана Кузайбина, в поселке проведут грейдирование всего дорожного полотна. Сейчас акимат занимается разработкой ПСД на ремонт нескольких улиц, и в следующем году будут подавать бюджетную заявку.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.