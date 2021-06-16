Когда вернутся к платным дорогам, рассказали в костанайском Казавтожоле

Вопрос введения платных дорог на территории республики обсуждается давно. В нашей области даже проводились общественные слушания, на которых рассказывали о том, что несколько трасс республиканского значения, проходящих по территории Костанайской области, могут стать платными. Например речь идет о дороге от таможенного поста «Кайрак», через Костанай на Есиль.

Общая протяженность дорожного полотна на этом участке 390 километров. Однако практически половина нуждается в ремонте. Из правительственного резерва на ремонт 27 километров дороги выделены средства в этом году, еще 141 километр отремонтируют в следующем.

«После этого будет рассматриваться — будет ли это платная дорога или не будет, когда будет приведена в порядок. На сегодняшний день создана комиссия республиканская, которая проезжает по всей республике и определяет, где можно ввести платность. В эту комиссию входят, в рабочую — это Комитет автодорог Министерства, «Казахавтодор» — это которая эксплуатирующая организация, мы и Центр качества», — сообщил директор Костанайского областного филиала АО НК «Казавтожол» Андрей Горват.

Чтобы трассы стали платными — их нужно привести в соответствие с первой технической категорией, а это значит, что дорога в обязательном порядке должна иметь не менее четырех полос. Как только это будет сделано, к рассмотрению введения платности вернутся снова. Тогда же и просчитают тарифы. Как пояснил Андрей Горват, обсуждаемый костанайцами тариф в 37 тенге за километр не соответствует действительности. Планируемая сумма значительно ниже, от 5 до 15 тенге.

«Это все просчитывается. Еще из Минфина никакие расценки не введены, не утверждены, но планировалось небольшая сумма. Откуда все эти цены взяты — я не знаю», — сказал Андрей Горват.

По мнению Андрея Горвата, введение платных дорог дает очевидные плюсы не только людям, но и государству. Дорожное полотно будет качественным и соответствовать всем требованиям.

«Платность — это возможность снять нагрузки с бюджета. Это самое главное. Я вот, например, считаю, когда дорога хорошая — это правильно. Во-первых, деньги, они будут сразу же уходить в эту же дорогу, централизованно будут уходить. Легче будет. На содержание будут уходить», — объяснил Андрей Горват.

После завершения запланированных ремонтных работ в следующем году, к рассмотрению данного вопроса вернутся.

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