Пресс-служба КТЭК распространила сообщение для потребителей.
Как сообщили на предприятии, подача горячего водоснабжения в Костанае после проведения гидравлических испытаний, которые совпали с прекращением подачи газа со стороны АО «QAZAQGAZ AIMAK» началась с 13 августа.
«Первыми горячую воду получили новые микрорайоны запитанные от блочно-модульных котельных: Кунай, Аэропорт, Береке, северо-Западный, Юбилейный. Всего 167 домов. Другая часть микрорайонов в летний период запитана от ТЭЦ в центральной части Костаная — 1031 многоэтажка», — сообщили в КТЭК.
Горячее водоснабжение в данных домах появится 18 августа. За исключением 78 домов, где работы по устранению порыва продлятся ориентировочно до 23 августа.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.