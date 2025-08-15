Пресс-служба КТЭК распространила сообщение для потребителей.

Как сообщили на предприятии, подача горячего водоснабжения в Костанае после проведения гидравлических испытаний, которые совпали с прекращением подачи газа со стороны АО «QAZAQGAZ AIMAK» началась с 13 августа.

«Первыми горячую воду получили новые микрорайоны запитанные от блочно-модульных котельных: Кунай, Аэропорт, Береке, северо-Западный, Юбилейный. Всего 167 домов. Другая часть микрорайонов в летний период запитана от ТЭЦ в центральной части Костаная — 1031 многоэтажка», — сообщили в КТЭК.

Горячее водоснабжение в данных домах появится 18 августа. За исключением 78 домов, где работы по устранению порыва продлятся ориентировочно до 23 августа.

Диабетиков в Казахстане исключили из бесплатной медпомощи Тысячи казахстанцев с сахарным диабетом 1-го типа (СД1) оказались в сложной ситуации после перевода их...

Костанай отмечает свой 146-й день рождения Костанай отмечает свой 146-й День рождения. В эти дни в разных частях областного центра проходят,...