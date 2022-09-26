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Когда включат отопление в Костанае?

На аппаратном совещании в акимате областного центра, представители отдела ЖКХ сообщили когда начнут подавать тепло в дома костанайцев. 

На аппаратном совещании в акимате областного центра, представители отдела ЖКХ сообщили, что отопление начнут подавать в жилые дома, когда среднесуточная температура в течение трех дней будет держаться на уровне 10 градусов.

Ориентировочно такая температура ожидается 29 сентября. При этом в школах и на объектах здравоохранения отопление могут подключить и раньше.

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