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Когда владельцы дорогих машин начнут платить налог на роскошь

rg.ru

Обложить дополнительными платежами владельцев дорогостоящих объектов недвижимости и транспортных средств ранее предложил президент РК.

В Миннацэкономики взялись за проработку данного вопроса и спрогнозировали, что налог на роскошь, скорее всего, придётся платить за машины стоимостью от 100–150 тысяч долларов. Правда, пока не понятно, как налоговики станут рассчитывать стоимость авто, чтобы выявить среди них «роскошные».

А сегодня в кулуарах мажилиса министр финансов, заместитель премьер-министра РК Ерулан Жамаубаев озвучил приблизительные сроки введения данного налога.

«С 1 января 2024 года будет (обновлённый. — Прим. Kolesa.kz) Налоговый кодекс, там и отразим. Есть поручение, что надо разработать поправки. Мы должны его отработать до сентября 2023 года, потом внести в мажилис. Надеемся, в течение 2023 года закон будет принят и с начала 2024 года вступит в силу», — рассказал министр.

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