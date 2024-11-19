Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев на брифинге рассказал, что будет в случае превышения скорости на дорогах международного и республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

Шынгыс Алекешев напомнил, что 3 октября в Казахстане подписаны законы, вносящие значительные изменения в Кодекс об административных правонарушениях и законодательство, регулирующее сферу дорожного движения.

По его словам, эти изменения вступают в силу в два этапа:

с 4 декабря 2024 года вступает в силу основная часть изменений;

с 4 апреля 2025 года вступят в силу дополнения, касающиеся мопедов.

«Новые нормы направлены на повышение безопасности на дорогах, снижение аварийности и обеспечение здоровья и жизни граждан. Так, вводится ответственность за превышение «средней скорости» движения на прямолинейных участках дорог международного и республиканского значения. Теперь за проезд участка дороги между двумя камерами на загородных трассах с превышением установленной скорости водитель будет привлекаться к административному штрафу.

Штраф за превышение средней скорости составляет от пяти до 40 МРП – от 18 460 до 147 680 тенге, в зависимости от того, на сколько был превышен лимит скорости», – добавил он.

По словам Алекешева, штраф в 40 МРП применяется за превышение установленной скорости более чем на 60 км/ч, то есть если допустимая скорость составляет 60 км/ч, а водитель едет 120 км/час и выше.

«Согласно изменениям, лица, задержанные за управление транспортным средством в нетрезвом виде, которые не имели водительских прав, не смогут сдавать экзамены на получение водительского удостоверения в течение семи лет. Такой же запрет будет распространяться и на тех, кто отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Это нововведение направлено на повышение ответственности водителей и уменьшение количества нарушений, связанных с управлением в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», – пояснил официальный представитель МВД.

Внесены изменения и в плане ответственности работников дорожных организаций. Так, в случае повторных нарушений в содержании дорог и дорожных сооружений будет установлена более строгая ответственность. За подобные нарушения штрафы могут составлять от 15 до 40 МРП в зависимости от субъекта предпринимательства.

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