Когда водители Казахстана обязаны устанавливать кнопку SOS?

Водители Казахстана при импорте автомобилей для собственных нужд обязаны устанавливать кнопку SOS с 1 февраля, передает корреспондент агентства КазТАГ.

15 февраля 2023 года на заседании Совета Евразийской экономической комиссии было решено продлить ввоз авто для личного пользования на территорию ЕАЭС без устройств или системы вызова экстренных оперативных служб. Срок был продлен до 1 февраля 2024 года, который истекает с завтрашнего дня.

Это касается личного автотранспорта категории N и M (грузовой и пассажирский). Ранее автовладельцы заявляли, что установка кнопки дорогая (примерно 25% от стоимости таможенной очистки, в зависимости от года выпуска), а также нет микросхем и отсутствовали комплектующие для изготовления кнопок SOS. Сейчас кнопка SOS может стоить в районе $500.

Напомним, требование по установке кнопки SOS на транспортные средства, производимые на территории ЕАЭС и ввозимыми официальными представителями иностранных изготовителей продлены на четыре года. Они могут проводить оценку соответствия и выпускать в обращение транспортные средства, без оснащения кнопкой SOS.

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