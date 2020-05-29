Когда кинотеатры возобновят свою работу в Казахстане

С 15 июня 2020 года будет возобновлена деятельность кинотеатров при условии соблюдения санитарных требований, сообщает zakon.kz.

Принимая во внимание возобновление деятельности ряда отраслей и объектов, Межведомственная комиссия обращает внимание казахстанцев на необходимость строгого соблюдения мер профилактики (ношение масок, соблюдение социальной дистанции, сокращение контактов).

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