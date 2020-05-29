USD 411.54
EUR 458.13
RUB 5.84
  1. Home
  2. Новости
  3. Когда кинотеатры возобновят свою работу в Казахстане

Когда кинотеатры возобновят свою работу в Казахстане

COVID-2019 в Казахстане

9932 - зарегистрированно

5011 - выздоровевших

37 - летальных случаев

136 - в Костанайской области

С 15 июня 2020 года будет возобновлена деятельность кинотеатров при условии соблюдения санитарных требований, сообщает zakon.kz.

Принимая во внимание возобновление деятельности ряда отраслей и объектов, Межведомственная комиссия обращает внимание казахстанцев на необходимость строгого соблюдения мер профилактики (ношение масок, соблюдение социальной дистанции, сокращение контактов).

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

В Казахстане ожидается самое большое за последние 25 лет нашествие саранчи
Следующая новость

Прогноз погоды на 30 мая в Костанае и области