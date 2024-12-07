Ранее стать очередниками на жилье могли только определенные категории граждан. Однако с 2025 года эта возможность будет доступна всем казахстанцам. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Ранее сообщалось, что «Отбасы банк» в Казахстане трансформируют в национальный институт развития. При этом жилищные программы по-прежнему будут работать, и граждане смогут оформлять ипотеки и приобретать жилье. Сохранятся и отдельные льготные условия кредитования в рамках этих программ. Как сообщает портал Krisha.kz, вместе с трансформацией банка преобразуется и формат очереди на жилье – она станет доступна практически всем казахстанцам и перейдет от акиматов к новый национальный институт.

Кто сможет быть очередником

Согласно сообщению источника, главными критериями для постановки в очередь на получение жилья от государства станут: отсутствие собственного жилья в течение последних пяти лет; либо если единственное жилье признано аварийным. При распределении будет учитываться дата постановки на учет, а лицам с приоритетным правом (то есть социально уязвимые слои населения) получат 70% выделяемого жилья.

Будут ли смотреть на доход

Отмечается, что нуждающимся в жилье могут предложить разные направления в зависимости от их дохода. Например, если на каждого члена семьи приходится доход в размере одного прожиточного минимума (43 407 тенге на 2024 год), то очереднику могут предложить: субсидирование 50% арендной платы; арендное жилье от акимата. При более высоких доходах возможны различные ипотеки с минимальным первоначальным взносом и ставкой от 2% или 9% в зависимости от программы (соответственно, максимальная эффективная ставка до 2,1% и до 11,8%).

@Автор: Марк Мауленкулов

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