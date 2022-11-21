Когда введут обязательные пенсионные взносы работодателей в РК?

Подготовлен проект постановления правительства Казахстана, которым вносятся изменения в правила и сроки исчисления и перечисления обязательных пенсионных взносов работодателя в Единый накопительный пенсионный фонд, сообщает zakon.kz.

В частности, проект постановления предусматривает перенос сроков введения обязательных пенсионных взносов работодателя с 2023 года на 2024 год.

Как поясняется, закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения» предусматривает, что сроки введения обязательных пенсионных взносов работодателя переносятся на 2024 год, в связи с чем сроки введения постановления также необходимо изменить на 2024 год.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 2 декабря 2022 года.

17 ноября 2022 года сообщалось, что правила и сроки исчисления (начисления) и перечисления ОПВР в ЕНПФ и взыскания по ним вводятся в действие с 1 января 2023 года, они были утверждены постановлением правительства РК от 14 ноября 2022 года.

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