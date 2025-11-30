В Костанайской области в начале декабря ожидается смена погоды: после осадков в регион придут холодные воздушные массы, а столбики термометров резко пойдут вниз. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов Костанайского филиала РГП «Казгидромет» Антонина Шибаршина.

По её словам, выпадение осадков прогнозируется на конец первой декады декабря. Именно после этого в область вторгнутся холодные воздушные массы.

«Осадки в декабре месяце прогнозируются на конец первой декады. После осадков уже ожидается вторжение холодных воздушных масс, и наиболее морозные дни ожидаются в конце первой декады. Температура понизится до -19…-24 градусов в ночное время», – отметила Антонина Шибаршина.

Синоптики рекомендуют жителям региона учитывать прогноз при планировании поездок и работ на открытом воздухе, а также заранее позаботиться о зимней экипировке и готовности транспортных средств к низким температурам.

