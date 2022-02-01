Когда запустят программу возмещения аренды жилья для малообеспеченных

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что некоторым казахстанцам будут возмещать плату за арендное жилье, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На заседании правительства министр напомнил, что в целях ускоренного решения вопросов отдельных категорий граждан Главой государства поручено выработать механизм выплат за аренду на коммерческом рынке жилья.

«На сегодня в стране насчитывается порядка 590 тысяч очередников, из них 210 тысяч — социально уязвимого положения. Это многодетные семьи, инвалиды 1 и 2 группы, дети-сироты, семьи с детьми-инвалидами. Из их числа, согласно данным базы Минтруда, порядка 70 тысяч граждан с доходами ниже одного прожиточного минимума, которых необходимо в короткие сроки обеспечить жильем», — сказал Ускенбаев.

Министр рассказал о правилах назначения выплат за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде, в которых «Отбасы банк» определен оператором.

«Банк будет проверять очередника по критериям нуждаемости в жилье посредством информационной системы. Принцип адресной помощи основан на солидарной ответственности граждан: 50 процентов будет покрываться за счет государственных субсидий, оставшиеся 50 процентов получатель оплачивает самостоятельно. Необходимая сумма для охвата поддержкой 70 тысяч граждан составит 50 миллиардов тенге, при этом данная сумма может меняться ежегодно исходя из количества очередников», — сообщил Ускенбаев.

Для реализации механизма выплат составлен пошаговый план действий:

разработаны правила с критериями и требованиями, а также предельной стоимости арендной ставки;

необходимо провести уточнения республиканского и местных бюджетов;

«Отбасы банк» должен завершить интеграцию своей системы с информационными системами государственных органов.

Сообщается, что полный запуск программы жилищных выплат планируется в мае.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.