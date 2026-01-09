Еще несколько лет назад финансовая «подушка безопасности» воспринималась как полезное, но необязательное дополнение к личному бюджету — из разряда «хорошо бы иметь». В 2026 году ситуация изменилась: на фоне роста цен и общей экономической неопределенности резерв стал фактически необходимостью, сообщает Zakon.kz.

Почему подушка перестала быть формальностью

Согласно прогнозам Национального банка Казахстана, инфляция в 2026 году может составить 9,5–12,5%. В таких условиях деньги теряют покупательную способность быстрее, а любые финансовые потрясения — потеря работы, задержка зарплаты, проблемы со здоровьем — ощущаются значительно острее.

Финансист Арсен Темирбаев отмечает: сегодня финансовая подушка — это уже не рекомендация, а элемент базовой защиты.

«В Казахстане в 2026 году оптимальным считается запас в размере 3–6 месяцев обязательных расходов. Такой резерв позволяет снизить риски, связанные с потерей дохода, инфляцией и возможными экономическими кризисами», — говорит эксперт.

Сколько нужно откладывать

Главный ориентир — не уровень дохода, а сумма ежемесячных обязательных трат. Именно их подушка должна перекрывать на несколько месяцев.

Например:

при расходах 300–400 тыс. тенге в месяц минимальный резерв составит около 1,8 млн тенге, комфортный — до 3,6 млн тенге;

при зарплате 500 тыс. тенге и расходах 312 тыс. тенге подушка должна находиться в диапазоне от 936 тыс. до 1,87 млн тенге.

В Алматы расходы традиционно выше. Для семьи они могут достигать 900 тыс. – 1,2 млн тенге в месяц, а значит, размер подушки — от 2,7 до 7,2 млн тенге.

Как рассчитать подушку для себя

Базовый расчет довольно простой. Нужно сложить все обязательные ежемесячные расходы:

продукты — 70–100 тыс. тенге;

аренда или ипотека — 260–350 тыс. тенге;

коммунальные услуги, связь, транспорт — около 100 тыс. тенге.

Полученную сумму следует умножить на 3 или 6.

Так, при доходе 600 тыс. тенге и расходах около 400 тыс. тенге цель — накопить от 1,2 до 2,4 млн тенге.

При этом пенсионные накопления в ЕНПФ, даже если их сумма превышает 20 млн тенге, не стоит относить к финансовой подушке. Это отдельный, долгосрочный резерв с ограниченным доступом.

Где хранить резерв

Финансовая подушка — это не инструмент для заработка, а запас «на всякий случай». Ее ключевые качества — надежность и быстрый доступ к деньгам.

Наиболее подходящий вариант — депозиты в крупных банках Казахстана с государственной гарантией. По ликвидным вкладам ставки сейчас составляют около 15–16% годовых, что позволяет частично компенсировать инфляцию и сохранить доступ к средствам.

Эксперты подчеркивают: акции, криптовалюты и другие рискованные инструменты для подушки не подходят — в критический момент деньги могут быть недоступны или сильно подешеветь.

Дисциплина важнее суммы

Финансовый аналитик Александр Золотов отмечает, что без строгой дисциплины подушка теряет смысл.

«Эти деньги предназначены исключительно для форс-мажоров — потери основного дохода, проблем со здоровьем и других экстренных ситуаций. Это не бюджет на отпуск, гаджеты или спонтанные покупки», — подчеркивает он.

Еще одна частая ошибка — попытка создавать резерв при наличии дорогих кредитов. По словам эксперта, сначала стоит закрыть высокопроцентные долги и лишь затем активно формировать подушку.

С чего начать, если подушки нет

Специалисты советуют не ждать идеального момента. Первый шаг — в течение месяца честно зафиксировать все расходы и сократить лишние траты. Затем поставить реалистичную цель — накопить сумму, равную одному месяцу жизни без зарплаты.

«Когда человек впервые видит на счете деньги, которых действительно хватает на несколько месяцев спокойной жизни, уровень тревоги заметно снижается. Финансовый резерв начинает работать не только как защита, но и как психологическая опора», — отмечает Арсен Темирбаев.

В 2026 году финансовая подушка безопасности — одно из ключевых условий устойчивости. Минимум — три месяца обязательных расходов, а для крупных городов — не менее шести. Формируется она постепенно, за счет регулярных накоплений и строгой дисциплины. Но именно этот запас позволяет переживать экономические потрясения без паники и новых долгов.

Осётр на миллиард: единственная ферма Костанайской области выходит на полную мощность Единственная в Костанайской области осетровая ферма начала работу в начале 2024 года. Производственная мощность предприятия...

Казахстанцы массово используют пенсионные выплаты на лучевую терапию Казахстанцы стали активно снимать пенсионные накопления для оплаты лучевой терапии. Об этом сообщили в Первое...