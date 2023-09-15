Когда завершат дорогу, которая соединит два микрорайона в Костанае?

О том, что проспект Назарбаева перегружен транспортным потоком, говорят давно. Решить эту проблему сможет новая дорога, которая соединит микрорайон Аэропорт и Северо-Запад города — Юбилейный и Береке.

Начали реализацию проекта в июле.

«Начали мы его в июле месяц работы и ориентировочный срок завершения — 20 октября. Стоимость проекта у нас 904 миллиона тенге общей работы. На сегодняшний день у нас подрядчик работает по завозу грунта, также одновременно возводит насыпь дороги для осуществления дорожной одежды», — сообщил главный специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Чингис Омаров.

Осложняет работу погода. Почти две недели техника простаивала, так как работать в грязь по технологии не положено. Это чревато переделками. Но закончить в срок, уверяет подрядчик, они успеют.

«Там еще кроме грунта еще другие слои. Мы я думаю до концов сентября закончим с грунтом и подготовим часть под асфальт. Все мы не можем сразу, если погода будет давать нам, то мы закончим раньше срока. Все у нас идет нормально, без перебоев, материалы, все есть. Проблем нету с этим, проблемы только в погоде», — говорит прораб ТОО Рустам Албагачиев.

Согласно проекту, новая дорога, которая соединит микрорайоны, будет комфортной и удобной не только для автомобилистов, но и для пешеходов. Новую дорогу планируют сделать двухполосной, также здесь будет оборудован тротуар и велодорожка. Между ними будет пролегать зеленая зона.

Общая протяженность новой дороги чуть больше километра. Проходит она через ж/д переезд, который оборудуют специальным светофором, отвечающим всем требованиям безопасности.

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