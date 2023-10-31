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Когда завершат ремонт дороги, соединяющей два микрорайона в Костанае, сообщил аким

Дорогу, которая должна соединить два микрорайона «Аэропорт» и «Береке» обещают завершить до конца этой недели. Сейчас работы там выполнены на 99%.

Изначально завершить строительство дороги должны были к 20 октября. Но, из-за погодных условий сроки сдвинулись. Эта дорога, по словам акима Костаная, поможет разгрузить транспортный поток в той части города. Согласно проекту, новая дорога, которая соединит микрорайоны, будет удобной и для пешеходов. Там оборудуют тротуар и появится велодорожка.

«Сегодня там есть тяжелый вид работы — это через железную дорогу уложить полотно, из бетона, деревянных поддонов. Но, мы надеемся, что до конца этой недели дорогу откроем. Сегодня в принципе все сделано, единственное тротуар у нас стоит. Но сами видите, дожди. Если погода даст нам возможность, мы закончим. Освещение и опоры, все уже стоят», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

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