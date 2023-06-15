Когда завершат ремонт на проспекте Абая?

На проспекте Абая Костаная продолжается средний ремонт дороги. Проект довольно большой и серьезный, стоимостью 1,5 млрд тенге. Здесь должны отремонтировать больше 6 тыс. м дорожного полотна, начиная от путепровода на Рудный и до Тауельсыздык.

Сейчас ремонтные работы уже завершены от путепровода до кольца по Воинов-Интернационалистов. Теперь закрыт участок от этого кольца до Хакимжановой. Здесь уже готовят бордюр и дорогу под укладку щебеночно-мастичного асфальта. Сейчас работы на этом участке выполнены на 70 процентов, по плану уже после 18 июня подрядчики будут переходить на другой участок дороги — это от Хакимжановой до улице Павлова. Причем, чтобы ускорить процесс на этом участке уже сейчас началось снятие старого асфальта.

«Мы параллельно будем идти и заниматься на втором участке асфальтобетонного покрытия и здесь на участке от Хакимжанова и Павлова начнем фризировать участок. Конечно, я сразу извиняюсь перед гражданами и гостями нашего города, что будут небольшие неудобства, но для ускорения процесса мы вынуждены пойти на такой шаг», — сообщил заместитель директора ТОО «АБЗ+» Валентин Шиляев.

После этого подрядчики закроют для движения и следующий участок дороги — это от Павлова до Тауелсиздик, но это будут уже вторая половина июля. Завершить же все работы на проспекте Абая намерены уже к концу второго месяца лета.

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