Когда завершат ремонт проспекта Абая?

Ремонт дороги на проспекте Абая начался еще в апреле. Участок был довольно протяженным — от путепровода на Карбышева до Тауельсыздык. Транспортная артерия перекрывалась участками и сейчас ремонт вышел на финишную прямую.

Верхний слой асфальта укладывают на последнем отрезке проспекта Абая в границах улиц Леонида Беды и Хакимжановой.

«Сегодня эти работы будут закончены, то есть мы завершим асфальтирование. Значит потом трое суток держим дорогу без движения, чтобы асфальт настоялся. Как с теми эпизодами не получилось воздействия шин и так далее, чтоб волны не образовались», — сообщил заместитель генерального директора ТОО «АБЗ+» Валентин Шиляев.

Речь идет об участке от перекрестка улицы Быковского до кольца. Подрядчику придется заниматься им снова. Это значит, что движение по Абая сначала откроют полностью. Но затем перекроют на несколько дней тот участок, на котором снова будут укладывать верхний слой.

«Как мы неоднократно заявляли, из-за того что ошибка была, что рано пустили движение автомобилей, особенно большегрузных, автобусов, эти участки будут демонтированы и будет переукладка верхнего слоя асфальта», — говорит Шиляев.

Закончить ремонт в срок подрядчику не удалось. На то были объективные причины.

«В связи с разными косвенными факторами — от бордюрного камня, когда голосование было, потом поставка материала, дожди и мелкие косвенные факторы. Где там освещение тоже делали, два проекта были сопряжены вместе, вот эти моменты повлияли на то, что сроки немножечко передвинулись», — сообщил Валентин Шиляев.

Завершившийся средний ремонт проспекта Абая положит конец неудобствам, которые испытывали как автолюбители, так и люди, пользующиеся общественным транспортом. Автобусы после открытия движения будут снова ездить по привычному маршруту, а автомобилям больше не придется объезжать закрытые участки.

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