На Земле ожидается магнитная буря, которая может начаться уже во вторник, 24 июня, и продолжиться на следующий день, сообщает Zakon.kz.

Об этом агентству «Москва» сообщила старший научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова РАН Наталия Шлык.

Причиной геомагнитного возмущения станет поток высокоскоростной плазмы, исходящий из корональной дыры на Солнце.

По словам ученой, точная сила предстоящей бури станет известна ближе к ее началу.

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