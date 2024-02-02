Когда ждать потепления, сообщили синоптики

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В выходные дни синоптическая ситуация над Казахстаном будет определяться атлантическим циклоном, центр которого расположился на севере Скандинавии.
На большей части страны он вызовет облачность и очаговые осадки в разной фазе с метелями, порывистыми ветрами и гололедными явлениями.
Лишь южные регионы пока остаются под защитой антициклона, с которым сохраняется погода преимущественно без осадков.
Атлантический циклон так же станет причиной постепенного повышения температуры практически на всей территории республики.
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