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Когда ждать потепления, сообщили синоптики

Фотография для новости Когда ждать потепления, сообщили синоптики

pixabay.com

В выходные дни синоптическая ситуация над Казахстаном будет определяться атлантическим циклоном, центр которого расположился на севере Скандинавии.

На большей части страны он вызовет облачность и очаговые осадки в разной фазе с метелями, порывистыми ветрами и гололедными явлениями.

Лишь южные регионы пока остаются под защитой антициклона, с которым сохраняется погода преимущественно без осадков.

Атлантический циклон так же станет причиной постепенного повышения температуры практически на всей территории республики.

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