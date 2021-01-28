Кого будут вакцинировать от COVID-19 в Костанайской области в первую очередь, сообщили в оперштабе

В области проведены все подготовительные работы по добровольной вакцинации против коронавирусной инфекции. Всего в прививочном процессе будет задействована 31 медицинская организация, а именно 26 государственных и пять частных поликлиник. Об этом сообщили в оперативном штабе по недопущению распространения COVID-19.

Кроме того, предусматривается по одной передвижной прививочной бригаде при каждой поликлинике для школ-интернатов, медико-социальных учреждений, детских закрытых учреждений и других лиц согласно этапности вакцинации. Таким образом, в области вакцинация будет производиться 93 стационарными и передвижными прививочными пунктами. Имеется резерв для расширения вакцинационных пунктов до 150. Прошли обучение 160 ответственных специалистов медицинских организаций по следующим направлениям: организация приема, транспортировки и вакцинации, показания и противопоказания.

«Производится закуп 120 единиц морозильного оборудования с температурой хранения от минус 20 градусов и ниже. Это позволит одновременно принять 73 тысяч доз вакцины. Первые будут поставлены уже в конце этой недели. С целью поддержания «холодовой цепи» для перевозки вакцины в отдаленные районы области приобретаем авторефрижератор и 100 термоконтейнеров с хладоэлементами. Кроме этого, на сегодняшний день имеются 817 термоконтейнеров объемом от 2 до 50 литров. При этом, имеющийся свободный объем морозильного оборудования уже сегодня позволяет принять 8,8 тысяч доз», — сообщили в оперштабе.

Определен контингент лиц для проведения вакцинации. В первую очередь это работники инфекционных стационаров, скорой медицинской помощи, отделений реанимации и интенсивной терапии, организаций первичной медико-санитарной помощи, приемных покоев стационаров, санэпидслужбы.

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