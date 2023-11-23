Кого добавили в список? С 1 января 2024 года в Казахстане вводится третий этап всеобщего декларирования

С 1 января 2024 года в число тех, кто будет сдавать декларации о доходах, войдут руководители и учредители юридических лиц и их супруги, а так же индивидуальные предприниматели с супругами.

В Костанайской области это больше 130 тыс. человек. Так как подавать отчет они будут по итогам 2023 года, в департаменте госдоходов рекомендуют людям из этих категорий уже сейчас начать готовиться.

«Конечно же провести сверки, многие забывают о своих ценных бумагах, то есть их нужно будет провести есть Центральный депозитарий ценных бумаг. Головной находится в Алматы. Через данную организацию нужно будет провести сверку о наличии ценных бумаг, паи и так далее», — сообщил руководитель управления департамента госдоходов Костанайской области Шынар Жумабай.

Также налоговики отмечают, что если вы открывали ИП, но не осуществляете, либо приостановили предпринимательскую деятельность, то вам нужно перепроверить, закрыто ли ваше ИП сейчас. Если нет, то вам нужно подать налоговое заявление о прекращении деятельности в органы госдоходов по месту регистрации индивидуального предпринимателя. Не стоит забывать и дебиторско-кредиторской задолженности — это задолженность физического лица перед субъектом бизнеса и наоборот. Ведь в декларации вам нужно будет затем указать, откуда появилась определенная сумма денег.

«Если он укажет в декларации как расписка, она не будет являться подтверждением. Законодательно есть условия о дебиторско-кредиторской задолженности- это должно быть нотариальное подтвержденный договор, чтобы в последующем мог войти в систему всеобщего декларирования», — говорит Шынар Жумабай.

Напомним, что декларация представляется в органы государственных доходов в срок не позднее 15 июля — на бумажном носителе, до 15 сентября — в электронном виде. За несвоевременное представление декларации либо недостоверное отражение сведений на первый раз предусмотрено предупреждение. При повторном нарушении в течение года — штраф в размере 15 МРП.

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