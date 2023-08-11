Кого исключат из очереди на госжилье в Казахстане

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Кого и по каким причинам удалят из очереди на льготное жилье в республике, сообщает Sputnik
За 10 лет очередь на жилье в Казахстане, по данным министерства индустрии и инфраструктурного развития, выросла в рекордные 6 раз.
«Это говорит об увеличении иждивенческих настроений среди населения. При этом акиматы ежегодно должны проводить инвентаризацию или, простыми словами, «чистку» списков очередников», — сказал зампредседателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР Бауыржан Кабдол.
Минидустрии совместно с Минцифры провели анализ действующих списков очередников, состоящих на учете нуждающихся в жилье, на предмет соответствия требованиям закона. Акиматы начнут снимать с очереди граждан, имеющих несоответствия. Соответственно, действительно нуждающиеся продвинутся в очереди.
Всего в базе стоят 646 819 граждан, среди которых – 256 538 очередников – из социально уязвимых слоев населения, 217 177 — госслужащие и военные, 106 821 — многодетные матери и семьи, 62 860 — дети-сироты, 3 368 – граждане Казахстана, жилье которых признано аварийным, 55 – ветераны ВОВ.
Больше всего очередников на жилье в Шымкенте, Туркестанской области, Астане и Алматы.