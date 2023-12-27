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Кого из казахстанцев коснется повышение минимальной зарплаты

Фотография для новости Кого из казахстанцев коснется повышение минимальной зарплаты

Фото alau.kz/Н.Луговской

С 1 января 2024 года в целях реализации поручения Главы государства размер минимальной заработной платы в Казахстане будет увеличен с 70 000 до 85 000 тенге. Об этом сообщает пресс-служба минтруда РК. 

В соответствии с Трудовым кодексом РК работодатели обязаны обеспечить работникам заработную плату на уровне не ниже МЗП. Благодаря этому вырастут денежные доходы порядка 1,8 млн наемных работников с зарплатой до 85 тыс. тенге, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности, в том числе 350 тыс. бюджетников.

В первую очередь повышение МЗП коснется «низкооплачиваемых» работников. Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников с учетом межразрядной системы квалификаций.

Напомним, МЗП является минимальным социальным стандартом в сфере труда и устанавливается ежегодно на соответствующий финансовый год законом РК «О республиканском бюджете».

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