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Кого из-за морозов перевели на дистанционное обучение в Костанайской области?

Фотография для Кого из-за морозов перевели на дистанционное обучение в Костанайской области?

фото pixabay.com

Сообщения поступают из отделов образования городов и районов Костанайской области. 

Температура воздуха -29 гр., Учащиеся 2 смены с 0-9 класс школ Житикаринского района 20.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -30 градусов. Учащиеся 2 смены с 0-7 класс школ Мендыкаринского района 20.02.2024 г. переводятся в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -29 гр., Учащиеся 2 смены с 0-9 класс школ Костанайского района, 20.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -28 градусов. Учащиеся 2 смены с КПП-11 класс школ Узункольского района 20.02.2024 г. переводятся в дистанционный формат обучения.

ГУ «Отдел образования города Рудного» УОаКО сообщает, что в соответствии с пп. 5, 12 Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 января 2016 года № 42 «Об утверждении правил отмены занятий в организациях среднего образования, а также организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, а также в связи с неблагоприятными погодными метеоусловиями 20.02.2024 года занятия в 2 смену для учащихся 0-9 классов необходимо перевести на дистанционную форму обучения.

Материал дополняется.

 

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