Кого из знаков зодиака ждут неприятности в начале лета

Известный российский астролог Павел Глоба раскрыл даты рождения тех, кого ждут неприятности в начале лета, передает zakon.kz со ссылкой на «Профиль«.

Многие астрологи утверждают, что начало лета — стабильное время для большинства знаков зодиака. Однако, по словам Глобы, некоторым знакам зодиака не удастся избежать неожиданных поворотов судьбы.

Овен (21 марта-20 апреля)

Глоба считает, что родившимся в промежутке между 21 марта и 20 апреля предстоит трезво взглянуть на мир. Также им не стоит доверять льстивым обещаниям посторонних. Вместе с тем, по его словам, им нужно уделять больше времени уделять второй половине, так как отстраненность способна стать серьезным поводом для ссор.

Телец (21 апреля-21 мая)

Тельцам, по словам астролога, первый месяц лета принесет ряд неприятностей (из-за профессиональной необходимости намеченные планы могут рухнуть). Им придется выбирать между карьерой и личной жизнью. У кого уже есть вторая половина могут услышать нелицеприятные слухи о ней или о нем.

Весы (24 сентября-23 октября)

По словам Глобы, представители знака Весов в июне будут вынуждены уделить много времени не только второй половине, но и родственникам. Астролог не исключает конфликты в семье, и советует постараться избежать их. Весам советуют не вспыхивать из-за пустяков. Не лишней станет работа над собой в плане общения и такта — получится завязать несколько полезных связей.

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