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Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане

kazlenta.kz

В Казахстане с 1 января 2023 года размер минимальной заработной платы (МЗП) будет увеличен с 60 до 70 тысяч тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ведомство.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, в соответствии с Трудовым кодексом работодатели обязаны обеспечить работникам заработную плату на уровне не ниже МЗП. Благодаря этому вырастут денежные доходы порядка 1,8 миллиона наемных работников с зарплатой до 70 тысяч тенге, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности.

«В первую очередь повышение МЗП коснется низкооплачиваемых работников. Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников с учетом межразрядной системы квалификаций», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, как уточнили в ведомстве, Глава государства поручил правительству внедрить новую методику определения минимальной заработной платы, которая позволит поэтапно увеличивать ее размер.

Во исполнение данного поручения специалисты Министерства труда и социальной защиты населения приступили к разработке методики определения МЗП, базирующейся на динамичном подходе и учитывающей основные экономические показатели.

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