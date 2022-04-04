Кого коснётся ротация руководителей организаций образования?

В этом году, впервые в Казахстане вводится ротация первых руководителей организаций образования.

Должностному перемещению подлежат директора яслей-садов, школ и колледжей городов и районных центров. Руководителей сельских, отдаленных и профильных школ менять не будут. Всего в Костанайской области под первую ротацию, а проходить она теперь будет ежеквартально, попадает 82 человека. Из них 48 — это директора школ и 31 руководитель дошкольных организаций.

«На сегодняшний день списки руководителей, котоыре подлежат ротации, они сформированы, предоставлены к нам в управление образования. Ведется, в соответствии с правилами, оценка деятельности каждого руководителя. Теперь следующий этап — это проведение заседательных комиссий», — сообщила руководитель управления образования Костанайской области Зауре Байменова.

В комиссию будет входить 5 человек — это представители системы образования, общественных объединений и даже журналисты. Комиссия будет действовать в рамках правил, согласно которым, ротации подлежат руководители, которые работают в одной организации образования от 4-х до 7-ми лет. Но есть нюанс. Если директор школы, детсада или колледжа занимает должность 4 года, он может отказаться от ротации. Однако, по истечении 7 лет, процедуру ему все же предстоит пройти. Уже в апреле комиссия вынесет решение — в какую организацию образования будет ротироваться тот или иной директор.

«Решение комиссии направляется уже в кадровую службу каждого отдела образования и кадровая служба не менее чем за 30 дней должны увидеть руководителя о том, что он будет ротироваться в другую организацию образования. Но сейчас уже апрель, дальше май. Я думаю ,что завершится эта вся процедура в июне месяце»,- отметила Зауре Байменова.

Вопросов ротация вызывает не мало. Не только у самих руководителей, но и общественности. Все тонкости и нюансы управление образования области уточняет непосредственно в Минобразования и науки.

«В правилах ротации нет ничего касательно людей предпенсионного возраста, касательно руководителей предпенсионного возраста. Да вот мы недавно свои предложения направили о том, что мы предлагаем чтобы в правила вписали, что если два года, к примеру, человеку осталось до пенсии, чтобы дали возможность доработать до достижения пенсионного возраста, чтобы их исключить из числа подлежащих ротации», — сообщила руководитель управления.

Во время ротации будет учитываться и профиль организации образования. То есть директор инновационной школы не окажется в кресле руководителя общеобразовательной, а директор педагогического не сменит руководителя автодорожного колледжа.

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