Кого обеспечат компьютерами и интернетом для дистанционного обучения в Костанайской области

Как сообщил руководитель управления образования Костанайской области Василий Цымбалюк, на данный момент около 4 тысяч учащихся области нуждаются в компьютерах, у почти 4,5 тыс школьников нет доступа к сети интернет. Но этот вопрос сейчас решается, сообщил глава ведомства на брифинге.

Для дистанционного обучения и оборудования рабочих мест более 5 тысяч единиц школьной компьютерной техники передается из организаций образования педагогам и учащимся, в первую очередь, детям из социально-уязвимых категорий семей, на возвратной основе.

«Также из местного бюджета выделено 300 млн тенге на приобретение дополнительных 1759 компьютеров для передачи во временное пользование семьям. В городах и районах области организована работа по приобретению модемов для подключения мобильного интернета», сообщил Василий Цымбалюк.

Министерством образования и науки внешняя оценка учебных достижений, или ВОУД, в текущем учебном году отменена.

СОРы проводиться не будут. СОЧи сохраняются, но также будет организованы в дистанционном формате в облегченном варианте.

«Обращаясь к педагогам, хочу отметить, что в условиях дистанционного обучения все спорные ситуации при проведении суммативного оценивания, несомненно,должны решаться в пользу ребенка. А родителям надо помнить, что оценка за год не основывается только на итогах дистанционного обучения, а является итогом всех четырех четвертей», — отметил Василий Цымбалюк.

Для организации дистанционного обучения будут использоваться возможности всех информационных платформ и электронных систем: kundelik.kz, bilimal.kz, mektep.edu.kz, daryn.online, EduPage, Modle, Canvas,Платонус, Сова ,Skype, Ватсапп, Zoom, Google Classroom, LearningApps, test.pad, видеоуроки, электронная почта ,мессенджеры и другие средства.

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