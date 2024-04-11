Кого освободят от СОР и СОЧ, сообщили в Минпросвещения

Минпросвещения: в регионах со сложной паводковой ситуацией школьники освобождены от текущих экзаменов и тестов В частности, будут отменены СОР и СОЧ для учащихся Атырауской и Актюбинской областей. Об этом на брифинге в Республиканском информационном штабе сообщила официальный представитель Министерства просвещения РК Мереке Амангелдіқызы.

«Предстоящий мониторинг образовательных достижений обучающихся отменен в 28 школах Атырауской, Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей. В шести регионах проведение МОДО переносится с 15 апреля на 22 апреля (Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, СКО, Костанайская и ЗКО). В остальных регионах занятия идут в штатном режиме», — сказал спикер.

Министерство продолжает работу по организации учебного процесса, по размещению детей, находившихся в эвакуационных пунктах. Так, на сегодня 2 393 ребенка уже размещены: учащиеся начальных классов — в детских оздоровительных центрах с полной организацией учебного процесса вместе с родителями; школьники среднего звена — в общежитиях инновационных школ-лицеев республиканского значения «Дарын», РФМШ, БИЛ и НИШ с организацией учебного процесса; старшеклассники (9-11кл) — в общежитиях колледжей и ВУЗов.

«Дополнительно Министерством подготовлено еще 3182 места, которые предлагаются для размещения детей», — добавила официальный представитель ведомства.

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