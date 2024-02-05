Кого отправили на дистанционное обучение в Костанайской области?

Информацию представили городские и районные отделы образования.

Температура воздуха -3 градус, скорость ветра 20м/с(буран). Учащиеся 1 смены со 2-11 класс школ города Лисаковск 05.02.2024 переводятся в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха — 3С, скорость ветра 17 м/с (метель) учащиеся 1 смены с КПП по 4 класс школ Житикаринского района 05.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Метель. Учащиеся 1смены с 0 -11 класс школ района Беимбета Майлина 5.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения. Всего 2936 человека.

Температура воздуха -1 градусов, скорость ветра 12 м/с (метель). Учащиеся 1 смены с 2-11 класс школ Амангельдинского района 05.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.

5.02.2024 г. Мендыкаринский район.

Метель. Учащиеся 1смены с 2 -4 класс Будённовская ООШ, Сосновская ООШ, Каменскуральская ООШ, Алешинская ОСШ, Степановская ООШ, Введенская ООШ, Тенизовская ОСШ, Жарсуатская НШ, Джангильдинская ООШ, Каратальская ООШ, Ломоносовская ООШ переводятся на онлайн-формат обучения. Остальные в штатном режиме.

Фёдоровский район, буран. Учащиеся 2-4 классов переведены на онлайн -формат обучения, 5-11 кл на усмотрение родителей.

Карасуский район в связи с усилением ветра 20м/с буран. 24 школы обучение в онлайн режиме

Ауа температурасы -5 градус, желдiң жылдамдығы 24 м/с (боран). Науырзым ауданының 1 ауысымдағы мектептердiң 2-11 сынып оқушылары 05.02.2024 күні онлайн-оқу форматына көшiрiледi.

Температура воздуха -5 градусов, скорость ветра 24 м/с (буран). Учащиеся 1 смены с 2-11 класс школ Наурзумского района 05.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.

Материал дополняется.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.