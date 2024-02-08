Кого перевели на дистанционное обучение в Костанайской области

Информацию распространяют областные и районные отделы образования Костанайской области.



В Джангельдинском районе в 1 смену 2-9 классы переводятся на дистанционный формат обучения. Температура воздуха -6 гр. ветер 12-14 м/с с порывами до 37 м/с при юго-западной влажности воздуха 84%.

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Температура воздуха -6 градусов, скорость ветра 18 м/с (метель). Учащиеся 1 смены с 2-11 класс школ Амангельдинского района 08.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха — 11°С сильная метель, учащиеся 1 смены со 2 по 11 класс школ Житикаринского района 08.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

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Температура воздуха -9 градусов, скорость ветра 30 м/с (буран). Учащиеся 1 смены с 2-11 класс школ Наурзумского района 08.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.

Узункольский район. Занятия 1 смены для 2-4 классов в 2 школах (Узункольская ОШ №1, Узункольская ОШ №2) и для 2-11 классов в 1 школе ( Троебратская ОШ) переведены на дистанционное обучение (сильный ветер). Остальные 17 школ остаются в штатном режиме.

Температура воздуха -10 градусов, скорость ветра 29 м/с (буран). Учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ Алтынсаринского района 08.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.

Денисовский район. Занятия 1 смены для 2-11 классов переведены на дистанционное обучение.

Материал дополняется.

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