Кого перевели на дистанционное обучение в Костанайской области?

Сообщения поступают из отделов образования городов и районо области.

ГУ «Отдел образования города Рудного» УОаКО сообщает, что в соответствии с пп. 5, 12 Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 января 2016 года № 42 «Об утверждении правил отмены занятий в организациях среднего образования, а также организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, а также в связи с неблагоприятными погодными метеоусловиями 21.02.2024 года занятия в 1 смену для учащихся 0-11 классов необходимо перевести на дистанционную форму обучения.

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Температура воздуха -25,5 гр., Учащиеся 1 смены с 0-5 класс школ Житикаринского района 21.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -30 гр., Учащиеся 1 смены 1-11 классов школ города Лисаковск 21.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -30 градусов. Учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ Аулиекольского района 21.02.2024 г. переводятся в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -31 гр., Учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ Карабалыкского района 21.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -29 (-30)гр., Учащиеся 1 смены с 1-11 класс школ Мендыкаринского района 21.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

В связи с погодными условиями студенты 1-2 курсов 1 смены колледжей г. Костаная 21.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Регионы ориентируются по своим погодным условиям.

Температура воздуха -26 градусов, скорость ветра 4 м/с. Учащиеся 1 смены с 0-4 класс школ Амангельдинского района 21.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -32 градусов, скорость ветра 8 м/с. Учащиеся 1 смены с 1-11 класс школ Наурзумского района 21.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.

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