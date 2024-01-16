Кого перевели на дистанционное обучение в Костанайской области?

alau.kz
Информацию рассылают отделы и городов и районов Костанайской области.
Мендыкаринский район. -22 гр. сильный ветер. Учащиеся 2 смены переводятся на ДО с 1 по 4 класс (Боровская ШГ им.А.Чутаева, Первомайская ООШ, Джангильдинская ООШ, Ивановская НШ)
Карабалык. 2 смена перешла на дистанционное обучение.
Температура воздуха -28 градусов. Учащиеся 2 смены с 0-9 класс школ Аулиекольского района 16.01.2024 г. переводятся в онлайн-формат обучения.
Температура воздуха -25 гр., Учащиеся 2 смены 1-4 классов школ города Лисаковск 16.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.
Температура воздуха -25 гр., Учащиеся 2 смены с 0-4 класс школ г.Костаная, 16.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.
Узункольский район. Занятия 2 смены переведены на ДО в 3-х школах (Троебратская ОШ, Ершовская ОШ, Убаганская ОШ), 2 школы обучаются в штатном режиме.
Температура воздуха — 28 градуса. Учащиеся 2 смены с 0-4 класс школ Наурзумского района 16.01.2024 переведены в онлайн-формат обучения.
Материал дополняется.