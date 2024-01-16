Кого перевели на дистанционное обучение в Костанайской области?

Информацию рассылают отделы и городов и районов Костанайской области.

Мендыкаринский район. -22 гр. сильный ветер. Учащиеся 2 смены переводятся на ДО с 1 по 4 класс (Боровская ШГ им.А.Чутаева, Первомайская ООШ, Джангильдинская ООШ, Ивановская НШ)

Карабалык. 2 смена перешла на дистанционное обучение.

Температура воздуха -28 градусов. Учащиеся 2 смены с 0-9 класс школ Аулиекольского района 16.01.2024 г. переводятся в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -25 гр., Учащиеся 2 смены 1-4 классов школ города Лисаковск 16.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -25 гр., Учащиеся 2 смены с 0-4 класс школ г.Костаная, 16.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Узункольский район. Занятия 2 смены переведены на ДО в 3-х школах (Троебратская ОШ, Ершовская ОШ, Убаганская ОШ), 2 школы обучаются в штатном режиме.

Температура воздуха — 28 градуса. Учащиеся 2 смены с 0-4 класс школ Наурзумского района 16.01.2024 переведены в онлайн-формат обучения.

Материал дополняется.

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