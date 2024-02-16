Кого перевели на дистанционное обучение во вторую смену в Костанайской области?

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Информацию предоставляют городские и районные отделы образования Костанайской области.
Температура воздуха -28 градусов. Учащиеся 2 смены с 0-9 класс школ Аулиекольского района 16.02.2024 г. переводятся в онлайн-формат обучения.
Температура воздуха -27 гр., Учащиеся 2 смены с 0-7 класс школ Мендыкаринского района, 16.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.
Температура воздуха -28 гр., Учащиеся 2 смены с 0-11 класс школ г.Костаная, 16.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.
Температура воздуха -27 гр., Учащиеся 2 смены 2-6 классов школ города Лисаковск 16.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.
Материал дополняется.