Кого перевели на дистанционное обучение во вторую смену в Костанайской области?

Информацию предоставляют городские и районные отделы образования Костанайской области.

Температура воздуха -28 градусов. Учащиеся 2 смены с 0-9 класс школ Аулиекольского района 16.02.2024 г. переводятся в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -27 гр., Учащиеся 2 смены с 0-7 класс школ Мендыкаринского района, 16.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -28 гр., Учащиеся 2 смены с 0-11 класс школ г.Костаная, 16.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -27 гр., Учащиеся 2 смены 2-6 классов школ города Лисаковск 16.02.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Материал дополняется.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.