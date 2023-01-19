Кого перевели на онлайн обучение в Костанайской области?

Информация для учащихся школ.

В Жангельдинском районе в 1 смену 0-4 классы переведены в онлайн-формат обучения. Температура воздуха -19 гр. ветер 3-6 м/с северо-северо-западный.

В с. Аулиеколь (Аулиекольская НШ, ШГ, ОШ им. Валиханова, ОШ им. Сьянова) — занятия в начальных классах первой смены с 0 по 4 переведены на онлайн формат обучения (-25)

Костанай и Костанайский район в штатном режиме.

Доброе утро. 19 января 2023 года занятия в организациях образования Денисовского района для обучающихся КПП, 1- 4 классов, будут проводиться в on line режеме, в связи с погодными условиями ( температура воздуха минус 25-26, ветер).

Материал дополняется.

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