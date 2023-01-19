Кого переводят на онлайн обучение во вторую смену?

Информация для учащихся второй смены школ Костанайской области.

В с. Аулиеколь (Аулиекольская НШ, ШГ, ОШ им. Валиханова, ОШ им. Сьянова) — занятия в начальных классах второй смены с 0 по 4 переведены на онлайн формат обучения. На улице -25 градусов.

Карасуский район. Занятия с перенесенные с 11:00 перешли в режим онлайн.

В Жангельдинском районе обучаются 2 смены в штатном режиме. Температура воздуха -17 гр. ветер 2-3 м/с северо-северо-западный.

Костанайский район. 2 смена в штатном режиме.

Материал дополняется.

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