Кого планируют хоронить в Национальном пантеоне. Список пересмотрен

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В Казахстане обсуждают, кого разрешат хоронить в Национальном пантеоне, расположенном в Астане. Список обновили, передает Tengrinews.kz.
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Проект постановления премьер-министра появился на сайте НПА 24 марта. Публичное обсуждение обозначено до 7 апреля.
Из документа следует, что погребению на территории Пантеона подлежат следующие умершие лица:
- президенты Казахстана;
- премьер-министры Казахстана и их заместители, председатели палат Парламента и их заместители, государственные советники, руководители Администрации Президента, председатели Конституционного суда, Верховного суда и Национального банка;
- министры, руководители государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Казахстана, акимы областей, городов республиканского значения и столицы;
- лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері»;
- граждане, награжденные орденами «Алтын Қыран», «Отан», «Еңбек Даңқы» трех степеней;
- граждане, удостоенные званий «Герой Советского Союза», «Герой Социалистического Труда»;
- граждане, удостоенные почетного звания «Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы»;
- другие граждане по особому решению Президента Республики Казахстан.
Отмечается, что с лицами, подлежащими погребению в Пантеоне, могут быть захоронены супруги.
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.