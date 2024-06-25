Кого предложили освободить от армии в Казахстане?

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова на заседании правительства рассказала, кого предлагают освободить от службы в армии, сообщает Zakon.kz.

Глава Минтруда указала на дефицит специалистов по техническим специальностям.

«В этой связи предлагаю рассмотреть вопрос об освобождении от погашения воинского долга лиц, окончивших учебные заведения по указанным специальностям, и открыть в колледжах военные кафедры, направленные на подготовку сержантского состава и прохождение военной подготовки», – заявила Светлана Жакупова.

Для справки. К техническим специальностям относятся: информатика, механика, техник-строитель, специалист по связи и энергетике, горняк-металлург, нефтяник, энергетик, строитель, автомеханик, радиоэлектроника, инженер и другие.

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