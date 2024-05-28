Кого сегодня оставят без холодной воды в Костанае

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Сообщение распространила пресс-служба «Костанай-Су».
В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по адресу ул.Бородина,225 будет прекращена подача питьевой воды 28.05.24 года с 9-00 часов до 17.00 часов по следующим адресам:
Жилые дома:
ул.Бородина: 223,225,227,225/1,
ул.Валиханова: 110а,112
Социальные объекты:
- Детский сад «Солнышко» (частный): ул.Бородина,225
- ПКСК «Клуб строитель: ул.Валиханова,99
- Магазин «Жатiстiк»: ул.Валиханова,112а
«ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.
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