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Кого сегодня оставят без холодной воды в Костанае

Фотография для новости Кого сегодня оставят без холодной воды в Костанае

pixabay.com

Сообщение распространила пресс-служба «Костанай-Су». 

В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по адресу ул.Бородина,225 будет прекращена подача питьевой воды 28.05.24 года с 9-00 часов до 17.00 часов по следующим адресам:

Жилые дома:

ул.Бородина: 223,225,227,225/1,
ул.Валиханова: 110а,112

Социальные объекты:

  • Детский сад «Солнышко» (частный): ул.Бородина,225
  • ПКСК «Клуб строитель: ул.Валиханова,99
  • Магазин «Жатiстiк»: ул.Валиханова,112а

    «ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.

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