В Казахстане стартует масштабное внедрение новой методики отбора призывников — PSY-РИСК, направленной на раннее выявление склонности к суицидальному поведению. Нововведение призвано повысить психологическую устойчивость личного состава и предотвратить трагедии в армии. Об этом сообщает министерство обороны РК.

Методика PSY-РИСК разработана военными психологами Министерства обороны и прошла успешную апробацию во время весеннего призыва 2025 года. По её результатам были своевременно выявлены свыше 470 молодых людей с признаками суицидальной предрасположенности — все они были освобождены от службы или направлены на дополнительное обследование.

Новая система представляет собой многоэтапный механизм психодиагностики, включающий первичный скрининг, углублённое психологическое обследование и при необходимости — психиатрическую экспертизу. Главная цель — исключить из призыва тех, кто не готов к службе в Вооружённых силах с точки зрения психоэмоциональной устойчивости.

Вопросы внедрения PSY-РИСК стали ключевой темой заседания межведомственной рабочей группы, прошедшего в Национальном военно-патриотическом центре ВС РК. В её состав вошли представители Министерств обороны, внутренних дел, здравоохранения, науки и высшего образования, а также специалисты Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны и других государственных структур.

Как сообщил начальник управления психологической и военно-социальной работы Минобороны подполковник Арман Калышев, инициатива реализуется по поручению Правительства и станет частью системной профилактики в рамках призывной кампании:

«Мы стремимся не просто отсеивать психологически нестабильных, но и защищать будущие коллективы воинских частей от потенциально опасных ситуаций. Речь идет о здоровье, жизни и моральном климате в подразделениях», — отметил Арман Калышев.

Принято решение о поэтапном внедрении PSY-РИСК во всех регионах страны. Ожидается, что нововведение повысит эффективность отбора, снизит число внештатных ситуаций в армии и станет важным шагом в укреплении психического здоровья молодых военнослужащих.

Под влиянием холодных воздушных масс - прогноз Прогноз погоды по Казахстану на 7-9 августа представили синоптики Казгидромета. Холодные вторжения дали недолгую передышку...