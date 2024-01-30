Кого в Казахстане призовут на два года — постановление

Постановление о призыве на воинскую службу вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

«Правительство Республики Казахстан постановило призвать в установленном законодательством порядке в 2024 году на воинскую службу сроком на двадцать четыре месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших её, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава», — говорится в постановлении.