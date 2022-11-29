Кого в первую очередь коснется требование сдавать экзамен на знание госязыка

Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Тамара Дуйсенова прокомментировала вопрос о сдаче экзамена на знание казахского языка для получения гражданства РК.

Тамара Дуйсенова в кулуарах правительства сообщила, что требование сдачи экзамена на знание государственного языка и истории Казахстана в первую очередь касается этнических казахов, прибывающих в страну, передает kt.kz

По ее словам, сейчас из дальнего зарубежья прибывают этнические казахи, у которых в документах не прописана национальность.

«В этой связи подготовлен типовой предварительный регламент знаний базы казахского языка и казахской истории… На следующий год мы будем апробировать это для тех этнических казахов, у которых не прописана национальность в документах», — уточнила она.

Ссылаясь на данные МВД министр также рассказала, что с момента объявления мобилизации в России в Казахстан прибыло более 400 тысяч россиян, выехало более 320 тысяч, порядка 100 тысяч россиян пока находятся в Казахстане. Если говорить о трудовых мигрантах, то на сегодня, включая показатели прошлого года, 22 тысячи человек находятся в Казахстане, работают и отчисляют пенсионные взносы», — пояснила Дуйсенова.

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