Кого в первую очередь коснется требование сдавать экзамен на знание госязыка

Фото из открытых источников
Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Тамара Дуйсенова прокомментировала вопрос о сдаче экзамена на знание казахского языка для получения гражданства РК.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Тамара Дуйсенова в кулуарах правительства сообщила, что требование сдачи экзамена на знание государственного языка и истории Казахстана в первую очередь касается этнических казахов, прибывающих в страну, передает kt.kz
По ее словам, сейчас из дальнего зарубежья прибывают этнические казахи, у которых в документах не прописана национальность.
«В этой связи подготовлен типовой предварительный регламент знаний базы казахского языка и казахской истории… На следующий год мы будем апробировать это для тех этнических казахов, у которых не прописана национальность в документах», — уточнила она.
Ссылаясь на данные МВД министр также рассказала, что с момента объявления мобилизации в России в Казахстан прибыло более 400 тысяч россиян, выехало более 320 тысяч, порядка 100 тысяч россиян пока находятся в Казахстане. Если говорить о трудовых мигрантах, то на сегодня, включая показатели прошлого года, 22 тысячи человек находятся в Казахстане, работают и отчисляют пенсионные взносы», — пояснила Дуйсенова.
Код этого блока: