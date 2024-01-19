Кого во вторую смену отправили на дистанционку в Костанайской области?

Информация предоставлена отделами городов и районов Костанайской области.

Температура воздуха -25гр. ветер. Учащиеся 2 смены 0-6 класс школ Мендыкаринского района 19.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -25 гр., Учащиеся 2 смены с 0-4 класс школ г.Костаная, 19.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха — 25°С, учащиеся 2 смены с КПП по 4 класс школ Житикаринского района 19.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Материал дополняется.

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