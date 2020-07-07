Койки для больных коронавирусом развернут в Наурзумском районе

Представители управления здравоохранения области заявили, что заполняемость коек для больных коронавирусом составила 45 процентов. В регионе готовятся развернуть дополнительные места для заболевших, однако сейчас в озвученных планах лишь больницы Наурзумского района, передает alau.kz

Количество коек для пациентов с коронавирусом и контактных с ними людей в Костанайской области превысило 2 тысячи. Об этом сообщила представитель областного управления здравоохранения. Они развернуты практически во всех регионах. Их число представляет собой почти половину от возможной коечной мощности нашей области.

«584 инфекционных койки на случай поступления больных с коронавирусной инфекцией, 964 провизорных – для изоляции больных с симптомами, не исключающими коронавирусную инфекцию. 513 карантинных коек для контактировавших с больными зараженными коронавирусной инфекцией»,- перечислила Ксения Жилкибаева, пресс-секретарь управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Загруженность этих мест, по словам пресс-секретаря, составляет 45 процентов для инфекционных коек и 80 процентов для провизорных. Такая обстановка в скором времени может повлиять на открытие новых коечных мест в области. Но пока озвучены лишь планы на развертывание дополнительных мест в Наурзумском районе. Вместе с тем продолжает расти число вызовов скорой помощи. Такая тенденция прослеживается почти во всех городах и районах нашего региона.

«Станция скорой помощи работает в усиленном режиме. Увеличилось количество вызовов. Так за прошедшие сутки было около 1500 вызовов. Из них около 800 по области и 359 в городе Костанай»,- сообщила Ксения Жилкибаева.

Среди этих вызовов больше трехсот поступило по жалобам на ОРВИ и еще 67 на пневмонию. Госпитализировать пришлось 211 человек. Число звонков в скорую увеличилось практически в половину от обычной нормы. Это повлекло за собой задержки в приезде медиков. По сообщению пресс-секретаря операторы на пульте вызова направляют скорые не столько по очередности сигнала, сколько по сложности состояния пациента.

«Существует определенная очередь и оператор, когда вы звоните, обращаетесь с определенной проблемой, оценивает ваше состояние. Нужно изначально грамотно и точно ответить на вопросы оператора о своем реальном состоянии. Оценивая, оператор ставит в очередность. То есть естественно, что в первую очередь приезжают к тем, у кого серьезные симптомы: появилась одышка, проблемы с дыхательной деятельностью и очень высокая температура»,- рассказала пресс-секретарь.

Вызвать же мобильную бригаду скорой, которая стоит 5400 тенге и которую оплатит государство, в Костанайской области нельзя. Такая возможность у нас пока не предусмотрена. Все вызовы проходят в обычном порядке на бесплатной основе. Напомним, ранее вице-министр здравоохранения заявила, что в Казахстане появится новая услуга для скорой помощи. Контактные и больные коронавирусом смогут вызвать бригаду скорой по тарифу 5400 тенге. Однако эти деньги будут оплачены через фонд социального медицинского страхования — пациенту оплачивать установленный тариф не нужно.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.