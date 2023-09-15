Какой будет погода в ближайшие три дня, сообщили синоптики

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В ближайшие дни на большей части республики синоптическая ситуация будет формироваться под влияние фронтальных разделов.
Пройдут дожди с грозами и порывистым ветром.
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На северо-западе, юго-востоке возможно выпадение града, в горных районах юго-востока страны в ночные часы прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.
На северо-западе, севере, востоке страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман.
В большинстве регионах страны температура воздуха ночью 2-12, днем 15-23 тепла, на юге, юго-востоке температурный фон остается относительно комфортным для этого времени года ночью 10-15, в горных районах 0-5 тепла, днем 20-28 тепла.
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