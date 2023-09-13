Ждать ли «бабьего лета», рассказали синоптики

Стоит ли костанайцам ждать «бабьего лета», рассказала начальник отдела Костанайского филиала «Казгидромет» Антонина Шибаршина.

«Сейчас такая синоптическая ситуация неустойчивая. Одно барическое образование сменяется другим. Поэтому сказать по поводу «бабьего лета» пока не могу. Дня три-четыре постоит хорошая погода. «Бабье лето» обычно подлиннее, по неделе и больше и связано, когда хороший антициклон устанавливается, тогда это можно назвать «бабьем летом», а это так кратковременное улучшение», — отметила Антонина Шибаршина.

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Отрицательные значения температуры воздуха в Костанайской области ожидаются уже в десятых числах октября.

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