Новый циклон зайдёт в Костанайскую область — синоптики

Синоптическая ситуация на период 13-17 сентября от синоптиков костанайского филиала Казгидромета.

Циклон, основной виновник дождливой, прохладной погоды, постепенно смещается на восток Казахстана. Еще сегодня — завтра влияние его будет сохраняться на востоке области, где местами, пройдут дожди.

Но на севере, западе области за погоду будет отвечать приближающийся с северо-запада антициклон. Его стараниями на короткое время установиться более устойчивая погода, без существенных осадков, облаков в небе над регионом станет меньше, что поможет усилить дневной прогрев. Температура воздуха ожидается ночью 3-8, на юге области 12 тепла, днем 13-18 тепла с последующем прогревом до 17-22 тепла.

К концу недели синоптическая ситуация в атмосфере будет меняться, это связанно с очередным западным циклоном. Ожидаются дожди, порывистый ветер 15-20 м/с.

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